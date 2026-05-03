Arnaldi domina Hurkacz a Cagliari | è il suo quinto titolo Challenger

A Cagliari, il tennista italiano ha battuto il polacco in due set, conquistando il quinto titolo Challenger della sua carriera. All'inizio del match, Arnaldi ha perso il primo set ma ha reagito recuperando lo svantaggio nel secondo. La partita è stata influenzata dalle condizioni climatiche, che hanno complicato molto la prestazione di Hurkacz, rendendo difficile mantenere il ritmo durante l'incontro.

? Cosa scoprirai Come ha fatto Arnaldi a ribaltare lo svantaggio iniziale nel primo set?. Perché la condizione climatica ha penalizzato così tanto la prestazione di Hurkacz?. Quali conseguenze avrà questo trionfo sulla posizione di Arnaldi nel ranking?. Come influirà questa vittoria sulla preparazione del ligure per gli Internazionali?.? In Breve Arnaldi recupera lo svantaggio di 1-3 nel primo set contro Hurkacz. Il polacco vince solo il 33% dei punti sulla prima di servizio. Il ligure raggiunge la posizione 105 nel ranking mondiale dopo 175 punti. Vittoria fondamentale dopo il problema al piede occorso all'inizio del 2026. Matteo Arnaldi trionfa a Cagliari battendo Hubert Hurkacz con 6-4 6-4 in finale al Sardegna Open, un Challenger 175 che segna il punto più alto della sua carriera.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Arnaldi domina Hurkacz a Cagliari: è il suo quinto titolo Challenger Notizie correlate Challenger Cagliari 2026, le semifinali saranno Cadenasso-Arnaldi e Hurkacz-BurruchagaSi sono disputati interamente nella giornata odierna i quarti di finale del Challenger di Cagliari 2026 di tennis: definite le semifinali, che... Arnaldi piega Hurkacz in finale e vince il Challenger di Cagliari! Completata la settimana della rinascitaCompleta la sua settimana da favola Matteo Arnaldi che torna finalmente a gioire dopo mesi difficili. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Challenger Cagliari, Berrettini fuori ai quarti. Avanzano Arnaldi e Cadenasso; Challenger 175 Cagliari: Arnaldi rimonta Cadenasso e si prende la finale dove affronterà Hurkacz; Sardegna Open: Cadenasso, Arnaldi e Berrettini ai quarti; Challenger Cagliari: cresce Berrettini, Navone regolato in due set. Avanti anche Arnaldi. Arnaldi piega Hurkacz in finale e vince il Challenger di Cagliari! Completata la settimana della rinascitaCompleta la sua settimana da favola Matteo Arnaldi che torna finalmente a gioire dopo mesi difficili. Nella finale del torneo Challenger di Cagliari ... oasport.it Arnaldi batte Hurkacz e si aggiudica il Sardegna Open a CagliariArnaldi si impone su Hurkacz con un doppio 6-4 e conquista il Sardegna Open di Cagliari, il suo quinto titolo Challenger ... it.blastingnews.com Matteo Arnaldi si ritrova in Sardegna. Il tennista ligure, reduce da un periodo nero, ha vinto il Challenger 175 sui campi di Monte Urpinu, prevalendo in finale su Hubert Hurkacz con il punteggio di 6-4, 6-4 in un’ora e 44 minuti. Arnaldi, ex numero 30 al mondo facebook