Sfratto matto a Como fuori anche lo Yacht Club
A Como, un nuovo sfratto ha coinvolto anche lo Yacht Club, che si trova fuori dall’area di Palazzo Cernezzi, dove l’amministrazione comunale ha ordinato l’evacuazione. Dopo aver ricevuto un avviso, lo stabilimento è stato ufficialmente sfrattato da Rapinese, che è anche considerato un giocatore appassionato di scacchi. L’azione si aggiunge a una serie di sgomberi che hanno interessato case, palazzi, scuole e impianti sportivi in città.
Mica solo ciliegi: anche case, palazzi, scuole e impianti sportivi. L'ultimo attacco lanciato dalla fortezza di Palazzo Cernezzi è quello arrivato allo Yacht Club, prima avvisato e poi ufficialmente sfrattato da Rapinese, aspirante Bobby Fisher della scacchiera comasca. Giù un'altra nobile pedina. 🔗 Leggi su Quicomo.it
Leggi anche: Nautica, regate ma anche formazione e transizione verde: il 2026 allo Yacht Club de Monaco
Leggi anche: Lo Yacht Club di Monaco saluta il 2025 con gli YCM Awards-Trofeo UBS
Contenuti utili per approfondire Yacht Club
Il Comune sfratta lo Yacht Club Como. Favara: Noi qui per altri 100 anni, mandiamo prima a casa RapineseSfratto allo Yacht Club Como: il sindaco Alessandro Rapinese ha rotto gli indugi e ha inviato l’atto di decadenza della concessione alla storica associazione cittadina. E’ l’epilogo di un braccio di f ... comozero.it
Yacht Club in trincea «Sfratto del Comune? Li terremo sulla graticola»Non è una semplice disputa amministrativa, è una guerra di trincea. Lo Yacht Club Como rompe il silenzio e risponde colpo su colpo alle accuse di Palazzo Cernezzi sulla revoca della concessione. Il ... laprovinciadicomo.it