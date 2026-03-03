Sfratto matto a Como fuori anche lo Yacht Club

A Como, un nuovo sfratto ha coinvolto anche lo Yacht Club, che si trova fuori dall’area di Palazzo Cernezzi, dove l’amministrazione comunale ha ordinato l’evacuazione. Dopo aver ricevuto un avviso, lo stabilimento è stato ufficialmente sfrattato da Rapinese, che è anche considerato un giocatore appassionato di scacchi. L’azione si aggiunge a una serie di sgomberi che hanno interessato case, palazzi, scuole e impianti sportivi in città.