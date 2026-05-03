Arezzo terra di grandi | il cuore dell’inclusione premia il dottor Alberto Brandi

Il prossimo 10 giugno, nel Teatro Petrarca di Arezzo, si terrà una serata dedicata a riconoscere figure che si sono distinte per il loro impegno nel promuovere l’inclusione. L’evento, promosso dalla società calcistica Olmoponte Santa Firmina, si concentra su persone che hanno contribuito a valorizzare i valori di solidarietà e comunità. Durante la serata, verranno consegnati premi a chi si è distinto per il suo operato in questo ambito.

Ci sono premi che celebrano il successo. E poi ci sono premi che celebrano l’anima.Il prossimo 10 giugno, nello storico scenario del Teatro Petrarca di Arezzo, andrà in scena una serata speciale: “Arezzo, la Terra dei Grandi”, l’evento ideato dalla società calcistica Olmoponte Santa Firmina per.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it Notizie correlate Il cuore collegiale dell’inclusioneNel panorama educativo contemporaneo, l’inclusione scolastica rappresenta non soltanto un obiettivo normativo, ma una sfida culturale che interroga... Non solo Alfieri, Mattarella premia le classi dell’inclusione: quattro targhe alle scuole che hanno fatto dell’amicizia una lingua universaleNon ci sono solo i brillanti studenti che hanno salvato vite o compiuto gesti eroici.