Il cuore collegiale dell’inclusione

L’inclusione scolastica è diventata una questione centrale nel sistema educativo attuale. Le norme che la regolano sono state aggiornate per promuovere un ambiente più aperto e accogliente per tutti gli studenti, indipendentemente dalle loro caratteristiche. Le scuole stanno adattando le loro pratiche e strutture per rispondere a queste esigenze, cercando di garantire un percorso formativo equo e accessibile.

Nel panorama educativo contemporaneo, l’inclusione scolastica rappresenta non soltanto un obiettivo normativo, ma una sfida culturale che interroga profondamente il modo di concepire la scuola e i suoi processi. In Italia, l’evoluzione legislativa degli ultimi anni ha segnato un passaggio significativo da un approccio centrato sull’assistenza a una visione sistemica e partecipata, in cui la progettazione educativa diventa il fulcro dell’azione inclusiva. In questo contesto, il Gruppo di Lavoro Operativo per l’Inclusione (GLO) si configura come uno degli strumenti più avanzati e strategici per garantire il diritto allo studio degli alunni con disabilità.🔗 Leggi su Ilblogdigio.it Gip collegiale, l’allarme dell’Anm sull’ennesima riforma del ministro Nordio: “Bloccate la norma o i Tribunali si fermano”“Sospendere subito l’entrata in vigore della norma” che prevede l’introduzione del Giudice per le indagini preliminare (Gip) collegiale, almeno “fino... Leggi anche: Un cuore per l’inclusione: il Dott. Domenico Manna riceve il Premio “Per Sempre Scugnizzo”