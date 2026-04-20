Mosaici del Volo oltre 500 visite nel primo weekend di apertura Nessun pregiudizio attorno a questa opera

Nel primo fine settimana di apertura, i Mosaici del Volo, situati nell’ex collegio aeronautico di Piazzale della Vittoria, hanno registrato oltre 530 ingressi. Le visite guidate si sono svolte in due turni, coinvolgendo numerosi visitatori locali. L’affluenza ha evidenziato un buon riscontro tra i cittadini, senza riscontrare pregiudizi nei confronti dell’opera.

Con oltre 530 ingressi nel primo week end di apertura, i Mosaici del Volo conservati presso l’ex collegio aeronautico di Piazzale della Vittoria hanno fatto registrare un grande apprezzamento da parte dei forlivesi e un coinvolgimento narrativo importante grazie ai due turni di visite guidate.🔗 Leggi su Forlitoday.it Notizie correlate Dopo oltre ottant'anni i Mosaici del Volo aprono al pubblico ogni fine settimana: "Opera unica al mondo"Una pagina di storia che torna alla luce, un patrimonio artistico finora rimasto quasi "segreto" tra le mura scolastiche che finalmente si concede... Visite ai mosaici del volo: "Valore storico e artistico"Per la prima volta dal Dopoguerra, da sabato i mosaici del volo custoditi presso l’ex Collegio Aeronautico, in piazzale della Vittoria, saranno... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Forlì. Aperti al pubblico i mosaici del Volo; Dopo oltre ottant'anni i Mosaici del Volo aprono al pubblico ogni fine settimana: Opera unica al mondo; Mosaici del volo, Atrium: Vanno comunicati come forma di propaganda lasciateci da un regime non-democratico; L’arte del Ventennio, mosaici del Volo visitabili. Un patrimonio ‘dissonante’. Forlì. Aperti al pubblico i mosaici del VoloOltre 100 metri di illustrazioni a tessere bianche e nere ripercorrono le gesta dell'uomo verso il cielo per celebrare il mito dell'aviazione ... rainews.it Mosaici del Volo e restauri: Il Comune dovrebbe intervenire sulla targa dei cadutiScrive un lettore: Il 18 aprile ho visitato i mosaici del volo presso l' ex Collegio Aeronautico in piazzale della vittoria e ho potuto constatare che nonostante l' impegno a restaurare le facciate e ... forlitoday.it Ieri è stato un giorno speciale per Forlì. Per la prima volta dal dopoguerra, i Mosaici del Volo — custoditi all’ex Collegio Aeronautico di Piazzale della Vittoria — sono stati ufficialmente aperti al pubblico. Un patrimonio nascosto che torna finalmente a vivere. - facebook.com facebook