Arezzo ha un nuovo presidente alla Casa di Riposo Fossombroni, nominato recentemente. La scelta è arrivata in un momento in cui alcuni consiglieri si sono dimessi, lasciando spazio a questa novità. La gestione dei posti letto nelle RSA potrebbe subire modifiche con questa variazione nella guida della struttura. La nomina si inserisce in un quadro di cambiamenti più ampi all’interno dell’istituzione.

? Cosa scoprirai Perché i consiglieri hanno dovuto dimettersi proprio ora?. Come cambierà la gestione dei posti letto nelle RSA?. Quali nuove strategie adotterà la struttura per i pazienti Alzheimer?. Chi collaborerà con il nuovo presidente per i servizi regionali?.? In Breve Alba Grassi e Lido Lucci entrano nel nuovo consiglio di amministrazione.. Rauti era consigliere con delega al sociale dal gennaio 2021.. Nuove priorità includono gestione Alzheimer e incremento posti letto nelle RSA.. Collaborazione prevista con Guido Pratesi presidente dell'ARET ASP.. Antonio Rauti assume la presidenza della Casa di Riposo Fossombroni ad Arezzo dopo il rinnovo del consiglio di amministrazione che ha ridefinito la governance dell’ente pubblico cittadino.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Arezzo, la Casa di Riposo Fossombroni ha un nuovo presidente: è Rauti

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