Antonio Rauti è il nuovo presidente della Casa di Riposo Fossombroni

È stato annunciato il nuovo presidente della Casa di Riposo “Fossombroni”. La nomina è avvenuta dopo il rinnovo del consiglio di amministrazione dell’ente pubblico locale. Il nuovo leader si affiancherà al direttore in carica, Stefano Rossi, con l’obiettivo di assicurare la continuità dei servizi dedicati agli anziani. La scelta è stata comunicata ufficialmente nelle ultime settimane.

. Il cambio al vertice dell’ente pubblico cittadino è conseguenza del recente rinnovo del consiglio di amministrazione che avrà il compito, insieme al direttore Stefano Rossi, di garantire la continuità dei servizi agli anziani.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it Notizie correlate Leggi anche: Casa di Riposo Fossombroni, nominato presidente: “Pronto a prendersi cura degli anziani (e a non farsi adottare)” Antonio Balsamo nuovo presidente della Corte d'Appello di PalermoVia libera del plenum del Csm: la delibera di nomina, proposta dalla Quinta Commissione di Palazzo Bachelet, è passata con una astensione Via libera... Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: Tajani, Abodi, Rauti e non solo alla cena dell’Ucid. Tutte le foto di Pizzi; Gemelli morti folgorati, il dolore arriva fino ad Arezzo: cordoglio anche tra i cacciatori aretini. Casa di Riposo Fossombroni, è Rauti il nuovo presidente dopo le dimissioni dei consiglieri candidatiAntonio Rauti è il nuovo presidente della Casa di Riposo Fossombroni. Prende il posto di Debora Testi che si è dimessa in quanto candidata alle prossime elezioni amministrative nella lista Fare Arez ... corrierediarezzo.it Tajani, Abodi, Rauti e non solo alla cena dell’Ucid. Tutte le foto di Pizzi1 / 48Riccardo Pedrizzi2 / 48Riccardo Pedrizzi3 / 48Bernardo Mattarella4 / 48Riccardo Pedrizzi5 / 48Riccardo Pedrizzi6 / 48Riccardo Pedrizzi, Bernardo Mattarella7 / 48Isabella Rauti8 / 48Maurizio Gasp ... formiche.net Il convegno sugli ottant'anni del Msi. Poli Bortone: «Una scuola di democrazia» - La Gazzetta del Mezzogiorno Isabella Rauti Fabrizio Tatarella Fondazione Tatarella Antonio Giordano #SergioRastrelli Adriana Poli Bortone Nello Musumeci #DestraItaliana #Pi - facebook.com facebook Firenze, gli allievi del Corso “Astro II” della Scuola Militare “Douhet” hanno prestato giuramento alla Repubblica Italiana, alla presenza del Sottosegretario di Stato alla Difesa Sen. Isabella #Rauti, del Capo di Stato Maggiore della #Difesa Gen. Luciano #Port x.com