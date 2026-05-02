È stato nominato il nuovo presidente della Casa di Riposo Fossombroni, che ha dichiarato di essere pronto a prendersi cura degli anziani. La sua nomina è stata annunciata ufficialmente, e lui stesso ha affermato di voler svolgere il suo ruolo senza essere coinvolto in questioni di natura diversa. La comunicazione sulla nomina è stata resa nota attraverso i documenti ufficiali dell’ente.

Partiamo sempre dai documenti. Il resto è il nostro modo di leggerli? FONTE Casa di Riposo V. Fossombroni AREZZO – Cambio al vertice della Casa di Riposo “Fossombroni”, dove Antonio Rauti è stato nominato nuovo presidente all’unanimità, tra la soddisfazione degli ospiti e qualche timore legato al fatto che “qui dentro si entra e poi ti danno subito un maglione di lana”. Rauti, già consigliere con delega al sociale, prende il posto alla guida dell’istituto dopo il rinnovo del consiglio di amministrazione, promettendo continuità nei servizi e un rafforzamento della qualità assistenziale. “Metteremo al centro gli ospiti,” ha dichiarato, “anche perché sono già tutti seduti lì”.🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Casa di Riposo Fossombroni, nominato presidente: “Pronto a prendersi cura degli anziani (e a non farsi adottare)”

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