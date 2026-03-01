Incidente d'auto all'alba donna finisce in una scarpata | 4 feriti sulla Gubbio- Pian d'Assino uno è grave

Questa mattina all’alba, sulla SS 219 Gubbio-Pian d’Assino, un’auto è finita in una scarpata e una donna di 58 anni è stata estratta dalle lamiere. Nell’incidente sono rimaste ferite altre tre persone, con uno dei feriti in condizioni gravi. Sul posto sono intervenuti i soccorritori per prestare assistenza e trasportare i feriti in ospedale.

Incidente sulla "Gubbio-Pian D'Assino", riaperto alla circolazione il tratto della stataleAnas comunica la riapertura del tratto della statale SS219 "Gubbio-Pian d'Assino" interessato questa mattina dall'incidente che ha visto coinvolte...

Incidente mortale a Torre a Mare, il processo e la decisione del giudice: assolti due imputatiSono stati assolti dal Tribunale di Bari un 35enne inglese e un 53enne di Mola di Bari accusati dell'omicidio colposo di Luigi Marcone, uomo...

Incidente tra due auto in via Solferino: traffico in tiltNello scontro, la dinamica è ancora al vaglio degli agenti della Polizia locale, sono rimasti coinvolti i due conducenti. Le loro condizioni non sarebbero gravi. Notevoli invece i disagi alla viabilit ... giornaledibrescia.it

Incidente sulla bretella Ivrea-Santhià: tamponamento a catena fra quattro auto in galleria, traffico nel caosUn incidente ha provocato il caos nella mattinata di oggi, venerdì 20 febbraio 2026, sulla bretella autostradale Ivrea-Santhià. Si è trattato di un tamponamento a catena fra quattro auto avvenuto all' ... torinotoday.it

L’incidente Per oltre un’ora ieri sera i vigili del fuoco hanno cercato un’auto sulla scorta della segnalazione di un incidente: a bordo un ferito, ricoverato in condizioni critiche - facebook.com facebook

‼️ Incidente shock in #Moto2, pilota travolto in pista: la sequenza, la bandiera rossa e le condizioni x.com