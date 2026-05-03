Arezzo in festa | la serie B è realtà

Arezzo ha conquistato ufficialmente la promozione in Serie B, portando una grande gioia tra i tifosi presenti allo stadio. L’intera curva si è riempita di cori e applausi mentre la squadra ha sollevato la coppa tra gli applausi dei supporter. La celebrazione ha coinvolto tutta la città, che ha risposto con entusiasmo alla vittoria. La partita si è conclusa con un clima di festa generale, testimoniando il successo del team.