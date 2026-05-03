Arezzo in festa | la serie B è realtà
Arezzo ha conquistato ufficialmente la promozione in Serie B, portando una grande gioia tra i tifosi presenti allo stadio. L’intera curva si è riempita di cori e applausi mentre la squadra ha sollevato la coppa tra gli applausi dei supporter. La celebrazione ha coinvolto tutta la città, che ha risposto con entusiasmo alla vittoria. La partita si è conclusa con un clima di festa generale, testimoniando il successo del team.
Arezzo, sprint finale: nominate anche le sedie. Comanducci valuta se parlare o mimetizzarsi tra le poltrone Arezzo è in Serie B e lo celebra come meglio non potrebbe: con la sua gente. Uno stadio pieno, una curva in festa e una squadra che alza la coppa tra applausi, cori e un’ondata di emozione che travolge tutto. Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment. Cronache locali. Critiche e punture senza peli sulla lingua. Quotidiano indipendente di critica civica, cultura e politica aretina lortica.it via delle Conserve, 1 Arezzo © Copyright - 2026 L'Ortica - Direttore responsabile Gino Perticai Registro stampa Trib.🔗 Leggi su Lortica.it
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