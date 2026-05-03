Arezzo caos alla partita di calcio giovanile | mamma prende a sassate l'arbitro anche lui minorenne

A Bucine, in provincia di Arezzo, si è verificato un episodio durante una partita di calcio giovanile. Al termine dell'incontro, una madre di uno dei giocatori ha preso dei sassi dal terreno e li ha scagliati contro l'arbitro, che era anche lui un minorenne. L'uomo è stato colpito in diverse parti del corpo, tra cui lo stomaco, le gambe e il basso ventre.

È accaduto a Bucine, nell'aretino: al termine di una partita la mamma di un giovanissimo calciatore ha raccolto dei sassi da terra e li ha scagliati contro l'arbitro, anche lui minorenne, colpendolo all’altezza dello stomaco, delle gambe e del basso ventre.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Leggi anche: Arbitro donna minorenne presa a schiaffi e pugni nella partita giovanile in Sardegna, aggredita dal dirigente Calcio giovanile, aggredito un arbitro in CarniaPomeriggio di follia e violenza quello vissuto oggi, domenica 15 marzo, ad Amaro. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Cuore amaranto e sogno serie B. Partita della vita con la Torres tra entusiasmo e caos biglietti; Arezzo in serie B. La questura vieta la festa allo stadio per la promozione: i perché; Arezzo-Torres: in 350 da Sassari per la partita che vale una stagione (confermata la diretta tv in chiaro per tutti su Rai Sport). Così i rossoblù possono evitare i playout; Arezzo in Serie B contro la Torres se: le combinazioni e cosa prevede il regolamento di Serie C. Niente festa post partita allo stadio per celebrare l'Arezzo in serie B: i perché della questuraL'evento è stato prima annunciato dalla società e poi annullato. Oggi, in una nota stampa, è la questura aretina a spiegare come l'iniziativa, prevista ad ingresso gratuito e aperto a tutti, non avreb ... arezzonotizie.it Arezzo in serie B, festa dei tifosi amaranto in Piazza Risorgimento dopo il fischio finale della partitaArezzo in serie B. Festa spontanea degli aretini radunati in piazza Risorgimento. Dopo il fischio finale della partita tra Arezzo e Torres esplode il giubilo degli amaranto che hanno seguito la partit ... corrierediarezzo.it L'Arezzo in serie B e il pagellone amaranto, ma anche i 600 candidati alle prossime elezioni: ecco tutti i dossier della settimana x.com Supercoppa, Arezzo-Vicenza termina 2-5: il 9 maggio sarà Benevento-Arezzo - facebook.com facebook