Scovato all’ospedale di Seriate il 34enne ricercato per un’aggressione con acqua bollente

IL FERMO. Rintracciato al Pronto soccorso e arrestato: doveva scontare 1 anno e 10 mesi per ricettazione e destinatario di provvedimento di espulsione. Il giorno prima aveva aggredito il padrone di casa ferendolo a un braccio con un coltello e rovesciandogli addosso una pentola di acqua bollente. È stato rintracciato al Pronto soccorso dell’ospedale «Bolognini» di Seriate e arrestato dai carabinieri: deve scontare una pena di un anno e 10 mesi per ricettazione. In manette un tunisino di 34 anni, irregolare sul territorio nazionale, già noto alle forze dell’ordine e destinatario di un provvedimento di espulsione. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

