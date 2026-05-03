Nel 2027 l’Arena di Verona ospiterà di nuovo un balletto, dopo trent’anni di assenza. La manifestazione sarà dedicata a Beethoven, con spettacoli programmati per la stagione. Sono state annunciate nuove produzioni di opere di Verdi, con protagonisti ancora da svelare. La rassegna vedrà il ritorno di alcuni interpreti già noti e la partecipazione di nuovi artisti. La programmazione sarà presentata nei dettagli nelle prossime settimane.

? Cosa scoprirai Quale balletto tornerà sul palco dopo trent'anni di assenza?. Chi saranno i protagonisti delle nuove produzioni verdiane?. Come cambierà l'offerta dell'Arena con il ritorno della danza?. Perché le vendite per il 2027 sono già aperte oggi?.? In Breve Stagione di 52 serate tra l'11 giugno e l'11 settembre 2027.. Ritorno del balletto con Romeo e Giulietta di Prokof’ev in quattro recite.. Recital di Jonas Kaufmann l'8 agosto e gala di Roberto Bolle a luglio.. Aida presenterà la versione storica di Gianfranco de Bosio e quella di Stefano Poda.. L’Arena di Verona apre le vendite per il Festival 2027 con un programma che punta sulla celebrazione del bicentenario della morte di Beethoven.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Arena di Verona 2027: torna il balletto e si celebra Beethoven

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