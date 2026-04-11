Arena 2027 | Beethoven apre il festival e torna il balletto

L’Arena di Verona si prepara per l’edizione 2027 del festival, con l’apertura affidata a un concerto di Beethoven. Nel frattempo, i tecnici stanno già allestendo il palco e sistemando la platea in vista della stagione 2026. La struttura, che ospita eventi di musica e spettacolo, si sta organizzando con largo anticipo per accogliere gli spettatori delle prossime manifestazioni.

Mentre i tecnici lavorano già al montaggio del palcoscenico e alla sistemazione della platea per la stagione 2026, l’Arena di Verona guarda con un anno di anticipo al prossimo giugno. L’11 giugno 2027 segnerà infatti l’inizio dell’Opera Festival con un evento orchestrale e corale dedicato alla Nona Sinfonia di Beethoven, in occasione del secondo centenario della scomparsa del compositore tedesco. Un ritorno artistico che punta sulla diversificazione dei generi. La programmazione per il 2027 non si limiterà alla celebrazione sinfonica, ma introdurrà una novità significativa dopo un lungo silenzio: il balletto tornerà ufficialmente nell’Anfiteatro. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Arena 2027: Beethoven apre il festival e torna il balletto Beethoven, siamo al gran finale. Così il Piano duo festival salutaPiano duo festival: gran finale oggi con gli allievi di Giovanni Bertolazzi e Roberto Russo. "Aspettando Beethoven", la Fondazione Arena di Verona inaugura un nuovo viaggio sinfonico a San ValentinoQuattro concerti pomeridiani in Sala Filarmonica accompagnano il pubblico verso il bicentenario del 2027, con l’Orchestra areniana e giovani... Temi più discussi: 104° Arena di Verona Opera Festival: scopri il programma 2027; Arena di Verona, Opera Festival 2027 si aprirà con la Nona Sinfonia di Beethoven; Arena Verona, nel 2027 inaugurazione con la Nona sinfonia di Beethoven; Arena di Verona, il Festival 2027 guarda al futuro: Beethoven inaugura e torna il grande balletto. Arena di Verona 2027: Nona di Beethoven e balletto dopo 34 anniAnche il direttore artistico Stefano Trespidi ha rimarcato l'entusiasmo, definendo il ritorno del balletto una vera e propria festa per il mondo della danza, che si affianca ai tre mesi di grande ... it.blastingnews.com Arena di Verona, Opera Festival 2027 si aprirà con la Nona Sinfonia di BeethovenL'Arena di Verona Opera Festival 2027 si aprirà con un omaggio a Beethoven, in occasione del bicentenario della morte del grande compositore di Bonn. (ANSA) ... ansa.it «Ora ad Arbeloa non resta che sperare nella remuntada all'Allianz Arena di Monaco di Baviera per non buttare definitivamente la stagione. » La settimana del Real Madrid sembra non avere fine: dopo la sconfitta nell’andata dei quarti di Champions contro il B - facebook.com facebook “Extra Moenia”, all’Arena del Sole l’opera corale di Emma Dante x.com