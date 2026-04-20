Erba alta nelle aree cani e cestini dei rifiuti stracolmi | Parma rischia di rivivere l’emergenza degli ultimi anni

A Parma, le aree dedicate ai cani presentano erba alta e i cestini dei rifiuti sono pieni, mentre alcune zone risultano trascurate. Il capogruppo del consiglio comunale della lista Vignali ha commentato che la situazione rischia di riproporre le emergenze degli anni passati, evidenziando un peggioramento nel mantenimento del verde pubblico e delle aree di sosta. La denuncia si concentra sull’andamento dei servizi e sulla cura dello spazio urbano in vista della stagione primaverile.

“Non c’è due senza tre”. Con queste parole il capogruppo in consiglio comunale della lista Vignali, Pietro Vignali, denuncia la situazione sempre più critica del verde pubblico cittadino e in particolare delle aree cani, che a poche settimane dall’inizio della primavera mostrano già segni.🔗 Leggi su Parmatoday.it

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