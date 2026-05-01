Il cimitero del Mirteto, situato a Massa, continua a essere al centro delle proteste dei cittadini a causa delle sue condizioni di abbandono. Questa volta, a sollevare la questione è un ingegnere idraulico locale che ha scritto una lettera aperta evidenziando la mancanza di interventi di manutenzione sulla struttura. Le segnalazioni si susseguono senza che siano stati adottati interventi concreti per migliorare lo stato del sito.

Massa, 1 maggio 2026 – Nuove proteste per le condizioni del cimitero del Mirteto. Stavolta è Carlo Milani, noto ingegnere idraulico massese, a indirizzare una lettera aperta per denunciare lo stato di abbandono della struttura. “Anche domenica – dice – mi sono recato a rendere un ’saluto’ ai miei genitori e altri parenti, e continuo a vedere ridotto in pessimo stato il nostro cimitero comunale. Intendo denunciare pubblicamente, anche a nome di altri cittadini che ho incontrato e hanno espresso le medesime lamentele, il grave stato di abbandono totale della manutenzione e pulizia. Erba alta nei vialetti dei campi, tombe abbandonate. Da buon...🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Mirteto, cimitero abbandonato. Nuove proteste dei cittadini: “Totale assenza di manutenzione”

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