Una nuova capsule in edizione limitata nasce dall'azienda di abbigliamento tecnico, che combina performance e stile nel mondo della mountain bike. La collezione Rhoam si distingue per il suo design che unisce funzionalità e un aspetto moderno, rivoluzionando il modo di vestire gli appassionati di questo sport. Il progetto rappresenta un tentativo di unire l'abbigliamento tecnico a un'espressione di identità e stile personale.

Con la nuova capsule Rhoam, Arc’teryx trasforma l’abbigliamento tecnico in racconto, identità ed estetica. E lo fa portando il proprio DNA alpino nel mondo della mountain bike senza perdere nulla in termini di performance, ma guadagnando in personalità con una collezione ricca di stile e tecnologie. La Rhoam di Arc’teryx comprende giacca, pantaloni e shorts da uomo e da donna, caratterizzati da costruzione articolata e mappatura ibrida dei materiali, ma soprattutto da un’estetica subito riconoscibile che ha fatto del brand un’icona nel mondo dell’outdoor. Sviluppata sul campo da Arc’teryx. Pensata come edizione limitata e sviluppata direttamente sui tracciati della North Shore di Vancouver, dove si trova il Design Centre del brand, la collezione nasce dove pioggia, fango e discese tecniche non sono variabili, ma delle costanti.🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Arc’teryx riscrive lo stile della mountain bike con una capsule in edizione limitata tra performance e coolness

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