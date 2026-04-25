Quasi 180 mountain bike pronte per la quinta edizione del Trofeo Xco San Pancrazio
Domani, domenica 26 aprile 2026, si terrà a San Pancrazio Salentino la quinta edizione del Trofeo Xco San Pancrazio, una competizione di mountain bike cross country. Quasi 180 biciclette sono pronte per partecipare alla gara che si svolgerà in contrada Caragnuli. L’evento rappresenta una tappa importante per gli appassionati di questa disciplina olimpica, attirando ciclisti da diverse regioni.
SAN PANCRAZIO SALENTINO - Domani, domenica 26 aprile 2026, la disciplina olimpica della mountain bike cross country approda a San Pancrazio Salentino e più precisamente in contrada Caragnuli per lo svolgimento della quinta edizione del Trofeo Xco San Pancrazio. La manifestazione, valevole come.🔗 Leggi su Brindisireport.it
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