Nasce il progetto Pranzi di Comunità la mensa inclusiva contro la solitudine

È stato avviato il progetto “Pranzi di Comunità”, una mensa inclusiva pensata per contrastare la solitudine tra le persone. L’iniziativa mira a creare uno spazio di incontro e condivisione, offrendo pasti gratuiti a chi si trova in difficoltà. La mensa si rivolge a cittadini di ogni età, promuovendo un momento di socializzazione in un contesto di supporto reciproco.

“In un momento storico difficile come quello attuale, in cui abbiamo da poco superato una pandemia e le notizie di guerre e disastri sono all’ordine del giorno, la povertà economica non è l’unica piaga sociale che affligge la nostra comunità. Il fenomeno della solitudine, infatti, colpisce ormai sempre più persone: anziani che vivono soli, giovani con molti contatti virtuali e poche relazioni vere, e adulti che, per varie vicissitudini, tendono a isolarsi sempre più”. È con queste parole, e questa consapevolezza, che Daniela Vassallo – presidente dell’associazione Dream APS di Arco – ha presentato la nuova iniziativa del gruppo: “Pranzi di Comunità”. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

