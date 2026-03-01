Consegnati i 5 riconoscimenti per L' imprenditore ideale | l' appello alle istituzioni

Nella sala Tinozzi della Provincia di Pescara si sono svolti i festeggiamenti per la settima edizione del premio “L'imprenditore ideale”, organizzato dall'agenzia Promozione Spettacoli di Montesilvano. Durante l’evento sono stati consegnati cinque riconoscimenti a imprenditori selezionati, con un appello rivolto alle istituzioni. La cerimonia ha visto la partecipazione di pubblico e rappresentanti locali.

Cinque i riconoscimenti per "L'imprenditore ideale" consegnati nella sala Tinozzi della Provincia di Pescara, in occasione della settima edizione del premio organizzato dall'agenzia Promozione spettacoli di Montesilvano. A riceverli la famiglia Pellegrini della Pail serramenti di Atessa con il.