Famiglia nel bosco la lettera di Catherine sui figli | accuse e appello alle istituzioni

Nuovi sviluppi nel caso della cosiddetta “famiglia del bosco”, una vicenda che da mesi resta al centro dell’attenzione mediatica e giudiziaria: tre minori, allontanati dai genitori, sono stati collocati in una casa famiglia. Un procedimento complesso, scandito da accertamenti, relazioni tecniche e decisioni del tribunale, che continua a dividere opinione pubblica e istituzioni. Il fascicolo è ancora aperto e sotto la supervisione dell’autorità giudiziaria. Nel frattempo proseguono le valutazioni sul percorso dei bambini e sulle condizioni del nucleo familiare, tra verifiche periodiche e incontri protetti. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Famiglia nel bosco, la dura e triste lettera della mamma Catherine sui tre figliCatherine, madre dei tre figli, ha scritto una lettera toccante per denunciare le condizioni di sofferenza dei minori, causate dall’allontanamento forzato.

Famiglia del bosco, la lettera d’accusa di mamma Catherine alle assistenti sociali: “State distruggendo e bullizzando i miei figli”Mamma Catherine scrive una lettera in inglese alle assistenti sociali, accusandole di aver danneggiato e intimidito i suoi figli.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Famiglia nel bosco, la zia: I bambini sono diventati violenti; Famiglia del bosco, la diffida dei Trevallion: I bambini chiusi a chiave soffrono e hanno attacchi di panico; Famiglia nel bosco, cento file con audio, video e disegni choc dei bambini. Stanno soffrendo; Famiglia nel bosco, la maestra dei bambini confessa di provare ansia e parla della madre: Non s'intromette.

Famiglia nel bosco, dalla perizia di parte centinaia di file con audio delle urla dei bambini nella strutturaA disposizione del consulente della famiglia del bosco ci sarebbero audio in cui si sentirebbero le urla dei bambini, le sue dichiarazioni ... virgilio.it

Famiglia nel bosco, il duro sfogo di mamma Catherine in una lettera: I bimbi sono infeliciDa novembre del 2025 i tre figli di Nathan e Catherine Trevallion vivono in una struttura protetta a Vasto. Mamma Catherine ha deciso di scrivere una lettera, asserendo che i suoi figli sono infelici. notizie.it

Dalla famiglia del bosco a Garlasco, la riforma Nordio non cambierebbe di una virgola nulla. E la 'schedatura' pretesa da Nordio sui finanziamenti per il No (e non per il Sì) è solo "un'arma di distrazione di massa", perché la vera partita è sulla "barcata di soldi" facebook

Famiglia del bosco, la mamma: "Stanno distruggendo i miei figli' #famiglianelbosco x.com