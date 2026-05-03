Arbitri di Rieti su Project X | tra sacrifici e gestione del campo

Gli arbitri di Rieti si confrontano con numerosi sacrifici personali per poter dirigere le partite, tra impegni e sacrifici familiari. Durante le gare più accese, devono mantenere la concentrazione e gestire la pressione, anche in situazioni di alta tensione sul campo. La loro presenza richiede una preparazione costante e una capacità di affrontare momenti di stress senza perdere lucidità. Questi aspetti rappresentano elementi quotidiani del loro ruolo.

? Cosa scoprirai Quali sacrifici personali devono affrontare gli arbitri per arrivare al campo?. Come gestiscono la pressione e le tensioni durante una partita accesa?. Cosa rivelano i due funzionari AIA sulla realtà del calcio locale?. Perché il ruolo del direttore di gara è così contestato oggi?.? In Breve Trasmissione in onda domenica 5 maggio alle ore 21:15 sul canale 210.. Ospiti Andrea Rizzo e Filippo Sciarra dell'AIA di Rieti intervistati da Cristian Cocuccioni.. Contenuti disponibili on demand sul sito ufficiale per la visione post diretta.. Focus su formazione e gestione del campo per il territorio di Rieti.. Domenica 05 maggio alle ore 21:15, il canale 210 di TV trasmetterà una nuova puntata di Project X, ospitando gli arbitri Andrea Rizzo e Filippo Sciarra dell’AIA di Rieti.🔗 Leggi su Ameve.eu

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