Rieti 2026 | il segreto dietro gli Europei U18 svelato a Project X

Rieti ha annunciato i dettagli sulla candidatura agli Europei U18 di atletica leggera, dopo che il segretario generale Rinaldi ha partecipato a Project X. La città si impegna a migliorare le strutture sportive e a coinvolgere le scuole locali. L’obiettivo è offrire un evento di alto livello e valorizzare il talento giovanile. La decisione finale arriverà tra pochi mesi, mentre i preparativi prendono forma.

Rieti si prepara agli Europei U18 di atletica leggera: il segretario generale Rinaldi ospite di Project X. Rieti si appresta ad accogliere un evento sportivo di rilevo internazionale: gli Europei U18 di atletica leggera del 2026. Il segretario generale del comitato organizzatore, Federico Rinaldi, sarà ospite domenica 22 febbraio 2026 nel programma Project X su TV, canale 210 del digitale terrestre, per discutere dell’organizzazione e delle implicazioni di questo importante appuntamento per il territorio reatino. L’evento rappresenta una sfida complessa sotto il profilo logistico ed economico, ma anche un’opportunità di crescita e sviluppo per la città. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Atletica, Campionati Italiani U18: in palio gli Europei, il programmaA Rieti, durante i Campionati Italiani U18 di Atletica, i giovani atleti si sfidano per conquistare il pass europeo, mentre le gare di qualificazione sono già in corso per determinare chi rappresenterà l’Italia agli Europei di luglio.

Atletica, Dongmo e Succo brillano ad Ancona: bronzo e record U18, l’Italia guarda a Rieti.Franca Dongmo ha portato a casa un bronzo nel salto triplo ai Campionati italiani allievi indoor di atletica leggera a Ancona, portando il record U18 e attirando l’attenzione sulla crescita dell’atletica italiana.

Rieti 2026, la primatista mondiale Alessia Succo lancia gli Europei: Sarà un’esperienza incredibileCi siamo. A vedere gli Allievi e le Allieve italiani in gara ad Ancona, c’è l’impressione di essere già nel clima di Rieti 2026, gli Europei under 18 in programma dal 16 al 19 luglio. Prende tutti per ... rietinvetrina.it

Addio a Diego Di Paolo, il cordoglio di Rieti 2026Il Comitato organizzatore di Rieti 2026 esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Diego Di Paolo, figura molto conosciuta e stimata, legatissima al mondo del turismo e dello sport e da sempre vic ... rietinvetrina.it

Si sono svolti a Monaco di Baviera, in Germania, presso la sede della Fiba Europe, i sorteggi dei gironi degli Europei giovanili 2026. L'Italbasket ripartirà dalla splendida estate 2025: oro U20 maschile, bronzo U20 femminile, bronzo U18 maschile e qualificazi - facebook.com facebook

A Grosseto la preview degli Europei x.com