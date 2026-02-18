IA e scuola primaria dall’Autorità garante un libro-gioco per educare ai rischi e alle opportunità Domande dal 18 marzo al 25 maggio
L’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza ha pubblicato un libro-gioco, perché vuole avvicinare i bambini della scuola primaria all’intelligenza artificiale. Il progetto mira a spiegare ai più piccoli i rischi e le opportunità dell’IA attraverso attività divertenti e semplici, pensate apposta per i bambini tra i 6 e 10 anni. La pubblicazione sarà disponibile dal 18 marzo al 25 maggio e si rivolge alle insegnanti e alle famiglie che vogliono introdurre i bambini a questa tecnologia in modo sicuro.
Un progetto di pre-alfabetizzazione all’intelligenza artificiale rivolto alla scuola primaria. L’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza (Agia) lancia un’iniziativa per aiutare i bambini a comprendere limiti e potenzialità dell’IA prima di entrarvi in contatto. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Salone del Libro di Torino 2026, dal 14 al 18 maggio: tema, novità e proposte per le scuoleDal 14 al 18 maggio, il Salone del Libro di Torino torna al Lingotto Fiere.
PEI differenziato: l’Autorità Garante delle persone con disabilità avverte sui rischi di un’adozione anticipataL’Autorità Garante delle persone con disabilità ha evidenziato i rischi associati all’adozione anticipata del PEI differenziato nelle scuole secondarie di secondo grado.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Informatica alla primaria dal 2026/2027: cosa cambia in classe; Minecraft Education e Intelligenza Artificiale a scuola; Safer Internet Day 2026: una comunità educante in dialogo sul digitale; L'uso dell'IA nei compiti scolastici influisce negativamente sull'apprendimento.
Informatica alla primaria dal 2026/2027: cosa cambia in classeLe innovazioni necessarie nel sistema scolastico per rendere efficace l’introduzione dell’informatica nella scuola del primo ciclo devono agire in un contesto ampio, oltre il singolo insegnamento per ... agendadigitale.eu
Nuove indicazioni nazionali 2026, informatica già alla primariaScopri le Nuove Indicazioni Nazionali 2026 e come cambieranno l'insegnamento dell'informatica nella scuola primaria. informazionescuola.it
Quello che è accaduto in una scuola di Foggia l’altro giorno è un fatto gravissimo. Un genitore entra in aula e schiaffeggia un insegnante davanti agli alunni. Non è solo un’aggressione a una persona. È un’aggressione alla scuola, all’educazione, all’autorità e facebook
L’Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità, con Raccomandazione n.01/2025” ha fornito “ indirizzi interpretativi” uniformi in materia di accesso in classe di professionisti sanitari incaricati nell’ambito del piano terapeutico,… x.com