IA e scuola primaria dall’Autorità garante un libro-gioco per educare ai rischi e alle opportunità Domande dal 18 marzo al 25 maggio

L’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza ha pubblicato un libro-gioco, perché vuole avvicinare i bambini della scuola primaria all’intelligenza artificiale. Il progetto mira a spiegare ai più piccoli i rischi e le opportunità dell’IA attraverso attività divertenti e semplici, pensate apposta per i bambini tra i 6 e 10 anni. La pubblicazione sarà disponibile dal 18 marzo al 25 maggio e si rivolge alle insegnanti e alle famiglie che vogliono introdurre i bambini a questa tecnologia in modo sicuro.