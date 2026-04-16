Pagelle Aston Villa-Bologna 4-0 rossoblu eliminati | svanisce il sogno europeo

L'Aston Villa ha battuto il Bologna con un punteggio di 4-0 nella partita di ritorno, eliminando i rossoblu dalla competizione europea. Dopo la sconfitta per 1-3 all’andata, il Bologna aveva bisogno di una vittoria con un margine molto ampio per passare il turno, ma non è riuscito a contenere gli avversari. La gara si è disputata in Inghilterra, confermando l’esito negativo per il club italiano.

Dopo l’1-3 dell’andata il Bologna avrebbe avuto bisogno di un miracolo sportivo per raggiungere la semifinale di Europa League con i rossoblu che non sono riusciti nell’impresa, subendo un’altra dura sconfitta dall’Aston Villa in Inghilterra. Il Bologna è stato eliminato dall’Europa League (Ansa Foto) – calciomercato.it Tutto facile per gli uomini di Emery che regolano il Bologna con un secco 3-0 già nel primo tempo, rallentando poi nella ripresa pensando anche alle fatiche di campionato che attendono i Villans. Per il Bologna un finale avaro di soddisfazioni in Europa League con il club di Saputo che può guardare positivamente al percorso totale avuto in campo europeo.🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Pagelle Aston Villa-Bologna 4-0, rossoblu eliminati: svanisce il sogno europeo Notizie correlate Aston Villa batte Bologna 3-1: Emery elogia Malen e riconosce il primo tempo superiore dei rossoblù.Aston Villa batte Bologna 3-1: Emery elogia Malen e riconosce il primo tempo superiore dei rossoblù. Bologna-Aston Villa 1-3, tremenda beffa per i rossoblu: doppio errore che costa caroPesante ko del Bologna in casa contro l’Aston Villa nell’andata dei quarti di finale di Europa League con i rossoblu che, dopo un ottimo inizio di... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Bologna-Aston Villa 1-3, le pagelle della partita di Europa League; Le pagelle di Bologna-Aston Villa 1-3: show di Rowe, ma Ravaglia e Heggem rovinano tutto; Serata amarissima al Dall’Ara: l’Aston Villa passa 3-1 | Cronaca e pagelle; Bologna-Aston Villa, le pagelle: Ravaglia, liscio assurdo, 4. Rowe dà speranza, 7,5. Aston Villa-Bologna diretta Europa League: segui il ritorno dei quarti LIVELa squadra di Italiano dovrà rimontare dal 3-1 subìto nel match d'andata per sperare in un posto in semifinale: tutti gli aggiornamenti in tempo reale ... corrieredellosport.it Aston Villa Bologna LIVE: sintesi, moviola tabellino, risultato e cronaca del match, valido per il ritorno dei quarti di Europa League 2025/26Aston Villa Bologna LIVE: sintesi, moviola tabellino, risultato e cronaca del match, valido per il ritorno dei quarti di Europa League 2025/26 ... calcionews24.com Bologna-Aston Villa, le pagelle della Gazzetta dello Sport facebook Serata amarissima al Dall’Ara: l’Aston Villa passa 3-1 | Cronaca e pagelle x.com