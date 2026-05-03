A Aqaba si sta sviluppando un nuovo corridoio commerciale, con un investimento di 2,3 miliardi di dollari destinato alla costruzione di una linea ferroviaria che collegherà il porto locale. L’accordo tra le autorità di Amman e Abu Dhabi prevede anche il finanziamento di infrastrutture logistiche, segnando un passo importante nel progetto di modernizzazione della rete di trasporti del paese. La realizzazione di questa linea si inserisce in un quadro di collaborazione tra i due paesi.

Un accordo infrastrutturale raramente è solo un accordo infrastrutturale. La decisione di Amman e Abu Dhabi di finanziare e costruire una nuova linea ferroviaria da 2,3 miliardi di dollari collegata al porto di Aqaba rientra formalmente nella modernizzazione logistica della Giordania. In realtà, segnala qualcosa di più ampio: l’emergere, per gradi, di una nuova architettura dei flussi commerciali tra Golfo e Levante, disegnando le connessioni dell’Indo-Mediterraneo. Il progetto, lungo circa 360 chilometri, collegherà i principali siti estrattivi di fosfati e potassio del sud giordano al porto sul Mar Rosso, con una capacità stimata di 16 milioni di tonnellate annue.🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Aqaba e il corridoio che prende forma. La geoeconomia emiratina verso la Giordania

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