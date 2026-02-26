Verso le Comunali a Giardini Naxos prende forma la corsa a sindaco | incontri pubblici e candidature in movimento

Sud chiama Nord annuncia la presentazione dei possibili candidati il 7 marzo in piazza San Pancrazio. Intanto Agatino Bosco rilancia la proposta civica e spiega le ragioni della discesa in campo Il quadro politico in vista delle prossime elezioni amministrative comincia a delinearsi e, tra incontri pubblici e dichiarazioni programmatiche, si accende il dibattito sulle candidature a sindaco di Giardini Naxos. Il movimento Sud chiama Nord ha annunciato un appuntamento pubblico per sabato 7 marzo alle ore 19 all’Agorà Monsignor Cingari, in piazza San Pancrazio, dove verranno presentati i tre possibili candidati alla guida della città. L’iniziativa rappresenta uno dei primi momenti ufficiali di confronto politico aperto alla cittadinanza in vista della competizione elettorale. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

