Il tram prende forma | i nuovi video raccontano la mobilità che cambia Padova

È stata lanciata una nuova campagna di comunicazione per illustrare i cambiamenti nella mobilità di Padova, con particolare attenzione al sistema tranviario. I video prodotti mostrano come il tram stia assumendo un ruolo sempre più centrale nel trasporto cittadino. La campagna si rivolge ai residenti, offrendo informazioni sui percorsi e le novità legate al servizio pubblico.

Parte una nuova campagna di comunicazione pensata per accompagnare la cittadinanza alla scoperta del nuovo sistema tranviario. "Aspettando il tram" è il progetto informativo che punta a rendere sempre più chiari e accessibili linee, fermate e percorsi del tram che nei prossimi mesi ridisegnerà la mobilità urbana di Padova. Il primo contenuto è un video integrale in formato long-form, cui seguono una serie di clip brevi dedicate ai singoli quartieri. Accanto alla comunicazione digitale, sono previste anche azioni offline nelle prossime settimane, per garantire una copertura capillare e raggiungere tutte le fasce della popolazione. Dopo aver raccontato passo dopo passo l'avanzamento dei cantieri per la realizzazione delle nuove linee, la campagna entra ora nel vivo dei cambiamenti concreti che il sistema Smart porterà nella vita quotidiana.