Verso una Monza senza ostacoli Arriva il navigatore inclusivo contro le barriere architettoniche

Il Comune di Monza introduce un nuovo navigatore inclusivo per aiutare chi affronta barriere architettoniche, come rampe mancanti e marciapiedi sconnessi. Questa iniziativa mira a rendere più accessibile la città, soprattutto per le persone con disabilità motorie. Nei primi giorni, molti utenti hanno già testato l’app, segnalando criticità che prima passavano inosservate. Un esempio concreto: un cittadino ha dovuto fare un lungo giro perché un attraversamento era troppo alto e privo di rampe.

Per molti è soltanto un marciapiede sconnesso. Per altri è un confine invalicabile. Una rampa mancante, un attraversamento troppo alto, un dislivello improvviso possono trasformare pochi metri in un percorso a ostacoli. È da queste difficoltà di tutti i giorni che è nata l'idea per 'Tracce', la nuova web app voluta dal Comune di Monza per rendere la città finalmente leggibile e più percorribile. Presentata ieri in municipio alla presenza del sindaco Paolo Pilotto e dell'assessora alla Mobilità, Irene Zappalà, Tracce rappresenta il primo tassello operativo del Piano urbano per l'eliminazione delle barriere architettoniche, il Peba.