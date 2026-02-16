Genova apre i Rolli UNESCO a tutti | weekend inclusivo tra arte e storia senza barriere architettoniche

Genova ha deciso di aprire i Palazzi dei Rolli a tutti, rendendo accessibili i monumenti storici durante il fine settimana, per coinvolgere più persone possibile. La città organizza i “Rolli Days for all!”, due giorni di visite gratuite ai palazzi, dal 28 al 29 marzo 2026, con un’attenzione speciale alle persone con disabilità o fragilità. Durante l’evento, le strutture storiche saranno prive di barriere architettoniche e aperte a tutti, promuovendo l’inclusione tra arte e storia.

Genova apre i Palazzi dei Rolli a tutti: un weekend per riscoprire la bellezza senza barriere. Genova si prepara ad accogliere un evento straordinario: i "Rolli Days for all!", due giorni, dal 28 al 29 marzo 2026, dedicati all'apertura gratuita dei magnifici Palazzi dei Rolli, patrimonio UNESCO, a tutti i cittadini, con un'attenzione particolare alle persone con disabilità o fragilità. L'iniziativa, promossa dal Comune di Genova, Palazzo Lomellino e dalla Camera di Commercio, mira a rendere accessibile un tesoro artistico e storico spesso precluso a chi incontra difficoltà di accesso. Un'eredità da condividere: la genesi dell'iniziativa.