Capo Peloro | Passeggiando in riva allo Stretto tra scienza e natura

A Capo Peloro, una spiaggia di Messina permette di camminare lungo la riva dello Stretto di Messina, dove si possono osservare formazioni rocciose di origine preistorica e raccogliere sulla sabbia pesci abissali dall’aspetto insolito. Durante la passeggiata si può ammirare la vegetazione spontanea e selvaggia che cresce lungo la costa, in un paesaggio che si distingue per la sua unicità e bellezza straordinaria.

Ma esiste una spiaggia a Messina dove fare una passeggiata in riva al mare osservando una formazione rocciosa preistorica, raccogliendo sulla sabbia pesci abissali dalle fattezze mostruose, guardando con meraviglia la vegetazione spontanea e selvaggia e ammirando un paesaggio straordinario unico al mondo?Sabato 14 marzo alle ore 9.30 pressi ristorante Il Grecale in via circuito a Torre Faro in programma "Passeggiando in riva allo Stretto tra scienza e natura".“Con la guida del prof. Giacobbe e degli attivisti dell’Associazione La città dello Stretto e del comitato Noponte Capo Peloro andremo alla scoperta delle meraviglie del nostro Stretto ed a capire le ragioni del nostro NO al ponte”, scrive l'organizzazione. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

