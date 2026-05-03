Il governo ha annunciato un investimento di 1,3 miliardi di euro destinato a sbloccare i cantieri dell’Appennino, ancora fermi a causa di vari ostacoli burocratici. Sono state introdotte nuove regole che prevedono scadenze più rigide e sanzioni per i professionisti coinvolti. La misura mira a accelerare i lavori di ricostruzione e a garantire un accesso più rapido ai contributi integrativi per le opere sospese.

? Cosa scoprirai Come si accede al contributo integrativo per i cantieri bloccati?. Quali nuove regole imporranno scadenze e sanzioni ai professionisti?. Cosa prevede il nuovo prezzario per le tecnologie antisismiche?. Perché i lavori già avviati devono presentare una variante progettuale?.? In Breve Introduzione del Prezzario unico del cratere 2026 con costi aggiornati e tecnologie antisismiche.. Contributo diretto integrativo per coprire lavorazioni escluse dopo lo stop al superbonus.. Nuove regole sul Testo Unico della Ricostruzione Privata con sanzioni per ritardi ingiustificati.. Coordinamento tra Cabina, quattro Regioni e USR per gestire l'indotto economico locale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Appennino: 1,3 miliardi per sbloccare i cantieri della ricostruzione

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