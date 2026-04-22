Ricostruzione Aquila | nuovi fondi e +30% per sbloccare i cantieri

A Palazzo Margherita si sono incontrate la Commissione Bilancio e quella Territorio del Comune dell’Aquila per discutere dei fondi necessari a sbloccare i cantieri della ricostruzione post-sismica del 2009. Durante la riunione è stato deciso di aumentare del 30% le risorse disponibili, con l'obiettivo di accelerare le operazioni di ricostruzione nel cratere. La nuova strategia mira a risolvere le difficoltà nel processo di ricostruzione ancora in corso.

A Palazzo Margherita si è riunita la Commissione Bilancio e la Commissione Territorio del Comune dell’Aquila per definire una strategia d’urgenza che permetta di sbloccare i cantieri della ricostruzione nel cratere sismico 2009. L’incontro ha il coinvolgimento diretto dei responsabili degli Uffici Speciali per la Ricostruzione dell’Aquila e dei comuni colpiti, insieme ai rappresentanti dell’Associazione dei Costruttori della provincia dell’Aquila e dei vari Ordini professionali, con l’obiettivo di superare le criticità generate dal sistema del Superbonus. Un nuovo modello economico per la continuità dei cantieri. Il passaggio cruciale che.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Ricostruzione Aquila: nuovi fondi e +30% per sbloccare i cantieri Notizie correlate L’Aquila: 2 miliardi per sbloccare i cantieri e le chiese post-sismaA L’Aquila, la Prefettura ha ospitato un vertice cruciale per definire il destino dei cantieri pubblici rimasti aperti dopo il sisma del 2009. Calamità Molise: sbloccare i fondi per la ricostruzioneIl maltempo che ha colpito il Molise sta spingendo le istituzioni verso la dichiarazione ufficiale di calamità naturale, un passaggio burocratico... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: L'AQUILA: RIAPRE IL SIPARIO DEL TEATRO SAN FILIPPO, GIULI, LUOGO DI MERAVIGLIA IN CITTÀ MAGNETICA; L’Aquila, riunione in Prefettura sulla ricostruzione pubblica: accelerare i processi; Ricostruzione post terremoto 2016, Castelli: nessuno stop ai fondi; Nuovi fondi per la ricostruzione. Nuovi fondi per la ricostruzione degli edifici pubbliciNuovi fondi per il processo di ricostruzione dell'Abruzzo, devastato dal terremoto del 6 aprile 2009. Nella seduta odierna del CIPESS (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica e lo ... rainews.it Ricostruzione post-sisma a L’Aquila: a che punto siamo nel 2026?Ricostruzione post-sisma a L’Aquila. Era il 6 aprile 2009. Alle 3:32 di notte, una scossa di magnitudo 6.3 distrusse L'Aquila ... laquilablog.it https://certastampa.it/economia/79992-al-gruppo-circi-dell-aquila-appalto-da-1-4-milioni-per-la-ricostruzione-della-caserma-dei-carabinieri-a-preci-in-umbria - facebook.com facebook