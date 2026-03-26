La Procura di Roma sta conducendo un’indagine su un appalto da 400 milioni di euro relativo alla gestione informatica della rete ferroviaria italiana. Sono coinvolti due manager di Rete Ferroviaria Italiana, e l’indagine riguarda gare pubbliche svoltesi negli ultimi tre anni. Le autorità stanno verificando eventuali irregolarità e pratiche pilotate legate a questa commessa.

C’è anche un maxi-appalto da 400 milioni di euro relativo alle tecnologie informatiche nelle ferrovie italiane tra le gare pubbliche la Procura di Roma ritiene siano state pilotate negli ultimi tre anni. L’indagine, aperta a vario titolo per corruzione, traffico d’influenze illecite e turbativa d’asta, ha portato ieri a una serie di perquisizioni della Guardia di Finanza tra Teledife (Ministero della Difesa), Polo Strategico Nazionale, Terna Spa e, appunto, Rfi Spa, società del gruppo Fs che si occupa di della manutenzione, sicurezza, sviluppo e gestione tecnologica della rete ferroviaria del Paese. L’appalto di Rfi, in particolare, riguarda la gestione del traffico e della sicurezza del trasporto su ferro. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Appalti pilotati”, la Procura di Roma indaga sulla gara da 400 milioni sulla gestione informatica della rete ferroviaria. Coinvolti due manager di Rfi

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