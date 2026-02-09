Bosnia indaga su Cecchini | operazione finanziaria al vaglio verifiche su fondi e possibili irregolarità

La Procura di Sarajevo sta indagando su Gianluca Cecchini. Le verifiche riguardano un’operazione finanziaria che ha sollevato sospetti su possibili irregolarità e fondi non chiari. L’indagine nasce da alcune segnalazioni e si concentra sui movimenti dell’imprenditore italiano, ora al centro di un’attenzione crescente.

La Procura di Sarajevo ha aperto un’indagine a seguito di segnalazioni riguardanti possibili irregolarità legate a un’operazione finanziaria che ha visto coinvolto l’imprenditore italiano Gianluca Cecchini. Le indagini mirano a chiarire la natura e la destinazione dei fondi e a verificare se siano state rispettate le normative vigenti. La vicenda, emersa a febbraio 2026, solleva interrogativi su possibili collegamenti con altre figure e società. L’apertura del fascicolo da parte delle autorità bosniache giunge in un momento delicato per Cecchini, noto imprenditore attivo in diversi settori. Le segnalazioni che hanno innescato l’indagine, al momento tenute riservate dagli inquirenti, riguarderebbero transazioni finanziarie avvenute nei mesi precedenti.🔗 Leggi su Ameve.eu

La procura di Milano indaga su un gruppo di stranieri che tra il 1993 e il 1995 si spostava tra frontiere e città per partecipare a sparatorie a Sarajevo.

Gli investigatori stanno scavando tra i documenti dei passati espatri verso Sarajevo.

Argomenti discussi: I cecchini per divertimento di Sarajevo, ora c'è un indagato per omicidio; Cecchini Sarajevo, Procura Milano indaga 80enne per omicidio; Turisti cecchini a Sarajevo, indagato un 80enne di Pordenone. L’accusa: Sparava a civili inermi; Cecchini italiani a Sarajevo negli anni Novanta, altri quattro entrano nelle indagini.

Sarajevo e l’orrore dei cecchini: indagati altri quattro italianiL’inchiesta sui cosiddetti «cecchini del week-end» si allarga. Oltre all’ottantenne friulano indagato per omicidio volontario continuato, la Procura di Milano sta ... ilmessaggero.it

Bosnia: cecchini a Sarajevo, procura Milano indaga su viaggi e registri frontieraMilano, 6 feb. (Adnkronos) - Documenti di viaggio e registri ai valichi di frontiera. E' su questo scambio di informazioni, e non solo, che si concentra l'attenzione della Procura di Milano per cercar ... lagazzettadelmezzogiorno.it

ITALIA-MONDO| La Procura di Milano indaga su cittadini italiani accusati di sparare a civili durante la guerra in Bosnia. Tra i sospetti spiccano un milanese, un torinese e un banchiere di Trieste facebook

C'è un indagato per omicidio volontario continuato e aggravato nell'inchiesta sul caso dei cosiddetti "cecchini del weekend" che pagavano per andare ad uccidere, anche donne, anziani e bambini, nella Sarajevo assediata dai serbo-bosniaci tra il '92 e il '95 x.com