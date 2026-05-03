Aperte le celebrazioni per il centenario di Sant’Annibale | il corpo del Santo esposto fino al 12 maggio in Basilica

A Messina sono iniziate le commemorazioni per il centenario della morte di Sant’Annibale Maria di Francia, con l’esposizione del suo corpo nella Basilica di Sant’Antonio. La ricognizione canonica si è conclusa, e da quel momento il corpo del Santo è visibile ai fedeli fino al 12 maggio. Le celebrazioni ufficiali sono state avviate con questa cerimonia, segnando l’inizio delle manifestazioni in ricordo del Santo messinese.

Con la conclusione della ricognizione canonica del corpo di Sant’Annibale Maria di Francia presso la Basilica di Sant’Antonio, a Messina si sono aperte ufficialmente le celebrazioni per il centenario della morte del Santo messinese.Un procedimento articolato e svolto secondo le rigorose norme del.🔗 Leggi su Messinatoday.it Notizie correlate Centenario morte Sant'Annibale Maria di Francia, a Messina l'ostensione del corpoAl via le celebrazioni per il centenario della morte di Sant'Annibale Maria di Francia. Messina celebra Sant’Annibale: un mese di fede e memoria per il centenario, tra ostensione, pontificali e un fitto calendario di eventiMessina si prepara a vivere un mese intenso di fede, memoria e partecipazione collettiva: prende il via il 2 maggio il programma delle celebrazioni... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Messina celebra Sant’Annibale: un mese di fede e memoria per il centenario, tra ostensione, pontificali e un fitto calendario di eventi; Messina, il corpo di S. Annibale Maria Di Francia in basilica: al via le celebrazioni del centenario - RTP; 100 anni dalla nascita in cielo di Annibale Maria di Francia, le celebrazioni a Messina; Messina celebra il centenario di Sant’Annibale Maria Di Francia. Il 2 maggio l’ostensione del Corpo e un mese di eventi. Messina celebra Sant’Annibale. Oggi l’ostensione del corpoA Messina si aprono le celebrazioni in vista del centenario della morte di Sant’Annibale Maria di Francia, fondatore dei Rogazionisti ... 98zero.com Messina, il corpo di S. Annibale Maria Di Francia in basilica: al via le celebrazioni del centenarioAlla presenza dell’arcivescovo di Messina, Giovanni Accolla, della commissione ecclesiastica incaricata e dei religiosi rogazionisti si è conclusa con la ... rtp.gazzettadelsud.it Prendono il via le celebrazioni per il centenario della morte di Sant’Annibale Maria di Francia. Ricco il calendario di appuntamenti fino al 2027 - facebook.com facebook