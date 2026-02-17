Bambino investito sulle strisce pedonali a Orte

Un bambino è stato investito mentre attraversava le strisce pedonali a Orte, causando preoccupazione tra i passanti. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio di venerdì 17 febbraio sulla strada provinciale 151 Ortana, vicino a un negozio di alimentari molto frequentato. I soccorritori sono intervenuti immediatamente per portare il bambino in ospedale, ma le cause dell’incidente sono ancora da chiarire.

Intervento di 118 e forze dell'ordine sulla strada provinciale 151 Ortana. L'automobilista è stato sottoposto all'alcoltest Un bambino è stato investito sulle strisce pedonali. È successo nel pomeriggio del 17 febbraio a Orte, sulla strada provinciale 151 Ortana, per cause ancora in fase di accertamento. Il piccolo, nell'impatto con l'auto, è rimasto ferito ed è stato soccorso dal personale sanitario e portato in ospedale per accertamenti. Sul posto, per gli accertamenti e i rilievi del caso finalizzati alla ricostruzione della dinamica dell'incidente e per la gestione della viabilità, sono intervenute le forze dell'ordine, tra cui la polizia stradale.🔗 Leggi su Viterbotoday.it

