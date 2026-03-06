Anagni anziano investito sulle strisce in viale Regina Margherita portato in ospedale

Stamattina ad Anagni, un uomo anziano è stato investito mentre attraversava le strisce pedonali in viale Regina Margherita alle 11:30. Un'auto in transito lo ha colpito e lui è stato soccorso dai sanitari, che lo hanno portato in ospedale. La strada è stata temporaneamente chiusa per i rilievi di legge.

Sul luogo del sinistro è intervenuta una pattuglia della Polizia Locale. Agli agenti è spettato il compito di effettuare i rilievi scientifici necessari per ricostruire l'esatta dinamica Mattinata di apprensione nel cuore di Anagni (Frosinone). Intorno alle 11:30 di oggi, un uomo in età avanzata è stato travolto da un veicolo in transito mentre attraversava la carreggiata, regolarmente sulle strisce pedonali, lungo viale Regina Margherita. A seguito del violento impatto, l'anziano è rovinato a terra battendo con forza il volto sull'asfalto. La macchina dell'emergenza si è attivata immediatamente: il personale sanitario del 118, giunto tempestivamente sul luogo dell'incidente, ha stabilizzato il ferito e prestato le primissime cure. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it Bambino investito sulle strisce a Milano, portato in ospedale prima dell’ingresso a scuolaPaura questa mattina a Milano, dove un bambino di otto anni è stato investito da un’auto mentre attraversava la strada insieme alla madre. Poggio a Caiano: morto l’anziano investito da un’auto mentre attraversava sulle striscePOGGIO A CAIANO (PRATO) – Non ce l’ha fatta Cesare Martini, 90enne investito la sera di giovedì 26 febbraio 2026 da un’auto mentre stava...