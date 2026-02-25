La coscienza di Zena torna a Parma | gli studenti del Bodoni protagonisti del progetto di Lactalis

Parma si conferma tra le città coinvolte nella quinta edizione de “La Coscienza di Zeta – Lactalis per le proprie comunità”, il progetto di responsabilità sociale promosso da Lactalis Italia e dedicato agli adolescenti. A partecipare all’edizione 2025–2026 è l’Istituto Tecnico Economico G.B. Bodoni, che presente nel progetto di Lactalis fin dalla prima edizione, quest’anno prende parte a un percorso educativo e creativo sul tema del rapporto tra social media e qualità delle relazioni. In un contesto in cui i social network sono sempre più centrali nella vita quotidiana dei giovani, il progetto intende offrire agli studenti strumenti di riflessione e consapevolezza per comprendere come le relazioni digitali influenzino identità, emozioni, senso di appartenenza e confronto con gli altri. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

