Gli studenti di un istituto scolastico locale hanno recentemente portato a termine un progetto che combina arte e rispetto per l’ambiente. Durante le attività svolte, hanno piantato circa 200 alberi in un'area verde vicina alla scuola. L’iniziativa è stata realizzata in collaborazione con un’associazione dedicata alla promozione dell’arte tradizionale giapponese. La fase iniziale del percorso formativo si inserisce in un più ampio impegno scolastico di sensibilizzazione ambientale e culturale.

Gli studenti dell’Istituto Comprensivo di Costigliole hanno appena completato la fase iniziale di un percorso formativo che intreccia espressione artistica e tutela del territorio, grazie all’iniziativa della Scuola Internazionale di Sumi-e APS. Il progetto, denominato Programma di Architettura Interiore® – Arte, Natura e Consapevolezza, ha coinvolto le comunità scolastiche di Costigliole d’Asti e Isola d’Asti attraverso un modello che unisce l’equilibrio individuale alla cura dell’ambiente. L’integrazione tra disciplina interiore e rigenerazione ecologica. Il percorso educativo si è strutturato attorno a due pilastri fondamentali, progettati per offrire ai giovani partecipanti un’esperienza che va oltre la semplice teoria scolastica. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Dall’inchiostro alla foresta: 200 alberi piantati dagli studenti

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