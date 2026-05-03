Kimi Antonelli si aggiudica il Gran Premio di Miami, ottenendo la sua terza vittoria consecutiva e rafforzando la posizione in classifica. Durante la gara, il pilota italiano ha ammesso di aver commesso un errore, ma ha comunque concluso davanti agli avversari. Leclerc ha riconosciuto un proprio sbaglio nel corso della competizione. La vittoria rappresenta un risultato storico per Antonelli, che sogna ora il Mondiale.

Il talento italiano domina ancora: terza vittoria consecutiva e leadership rafforzata. Kimi Antonelli conquista il Gran Premio di Miami e manda un segnale chiarissimo al Mondiale. Il pilota Mercedes firma la terza vittoria consecutiva e consolida la sua leadership in classifica, al termine di una gara intensa, piena di duelli e gestita con freddezza nei momenti decisivi. La gara: partenza complicata e rimonta da campione. Sul circuito di Miami International Autodrome, Kimi Antonelli parte dalla pole ma perde subito terreno in curva 1, costretto a rallentare per evitare contatti. “Ho dovuto perdere tempo per evitare gli altri”, ha spiegato nel post gara.🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Antonelli vince a Miami: ‘Ho sbagliato ma… ‘, tris storico e sogno Mondiale e Leclerc ammette l’errore

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