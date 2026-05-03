Andrea Kimi Antonelli, pilota italiano della Mercedes, ha conquistato la sua terza vittoria consecutiva nel Gran Premio di Miami, quarta gara del Campionato Mondiale di Formula 1. Dopo aver vinto in Cina e Giappone, Antonelli ha ottenuto la prima posizione nella corsa svoltasi negli Stati Uniti. La Ferrari non ha ottenuto risultati significativi in questa gara.

Terza vittoria di fila per l'italiano della Mercedes, Ferrari anonima. MIAMI (STATI UNITI) - Andrea Kimi Antonelli non si ferma più e, dopo aver vinto in Cina e Giappone, si prende anche il Gran Premio di Miami, quarto appuntamento del Mondiale di Formula 1. Il 19enne bolognese, pilota della Mercedese, vince dunque la terza gara consecutiva e allunga a +20 nella classifica iridata sul compagno George Russell, "solamente" quarto sul traguardo odierno. Ritrova smalto la McLaren, che mette Lando Norris in seconda e Oscar Piastri in terza piazza. Problemi all'ala posteriore a due giri dalla fine per Charles Leclerc (Ferrari), che perde il podio in favore di Piastri e chiude sesto dietro Russell e Max Verstappen (Red Bull), rispettivamente quarto e quinto.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Antonelli non si ferma più e vince anche a Miami

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! Vince ancora Antonelli, anche a Miami l’italiano arriva davanti a tutti: 2° Norris, 3° posto per Piastri, 6° Leclerc e 7° Hamilton #F1 #GPMiami #Antonelli x.com