L'Italia non si ferma più ai Mondiali di baseball | batte anche il Messico e vince il girone
L’Italia di baseball ha concluso il girone del World Baseball Classic 2026 con una vittoria contro il Messico, finita 9-1. La nazionale azzurra ha ottenuto il primo posto nel gruppo e si prepara ora ai quarti di finale. La squadra ha dimostrato una buona performance durante tutte le partite della fase eliminatoria, conclusa senza sconfitte.
L'Italia del baseball batte anche il Messico 9-1, chiude il girone del World Baseball Classic 2026 a punteggio pieno e vola ai quarti da prima del girone. Decisivi Pasquantino e Nola. 🔗 Leggi su Fanpage.it
