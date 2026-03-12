L'Italia non si ferma più ai Mondiali di baseball | batte anche il Messico e vince il girone

Da fanpage.it 12 mar 2026

L’Italia di baseball ha concluso il girone del World Baseball Classic 2026 con una vittoria contro il Messico, finita 9-1. La nazionale azzurra ha ottenuto il primo posto nel gruppo e si prepara ora ai quarti di finale. La squadra ha dimostrato una buona performance durante tutte le partite della fase eliminatoria, conclusa senza sconfitte.

L'Italia del baseball batte anche il Messico 9-1, chiude il girone del World Baseball Classic 2026 a punteggio pieno e vola ai quarti da prima del girone. Decisivi Pasquantino e Nola. 🔗 Leggi su Fanpage.it

