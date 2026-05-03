Il pilota italiano ha espresso soddisfazione per la vittoria ottenuta a Miami, sottolineando che il campionato è ancora lungo. Ha dedicato il risultato alla memoria di un ex atleta noto per le sue imprese sportive e ha commentato le difficoltà iniziali, anche legate alla collaborazione con un compagno di squadra, evidenziando la tensione durante la partenza. La vittoria rappresenta un momento importante nella sua stagione, secondo le sue parole.

“Bisogna restare concentrati, il campionato è ancora lungo”. Il bello di Kimi Antonelli è che anche dopo tre pole e tre vittorie consecutive in F1, qualcosa di eccezionale per un ragazzo che ha solo 19 anni, proprio sa non montarsi la testa. Il bolognese della Mercedes ha commentato la vittoria di Miami senza esaltazioni, ovviamente felice, ma assolutamente coi piedi per terra se qualcuno prova a parlargli di lotta per il titolo mondiale. “Si bisogna restare concentrati – ha detto a Sky Sport F1 - continuare ad alzare l'asticella. Sicuramente Russell andrà fortissimo in Canada perché l'anno scorso andava veramente forte, quindi bisognerà restare concentrati e continuare a lavorare.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Antonelli: "Il Mondiale? È ancora lunga. Però mi godo la vittoria e la dedico a Zanardi"

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Il pilota italiano è il PRIMO a vincere le sue prime tre gare in carriera consecutivamente partendo dalla pole position: #F1 #GPMiami #Antonelli x.com