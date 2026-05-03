Antonelli fa la storia | a Miami vince il terzo Gp consecutivo Sempre più leader del Mondiale | Risultato e nuova classifica

Kimi Antonelli ha trionfato anche nel Gran Premio di Miami, ottenendo il suo terzo successo consecutivo in questa stagione. La vittoria lo ha confermato in testa alla classifica generale della Formula 1. La gara si è svolta sulle strade di Miami, con Antonelli che ha mantenuto la leadership dall'inizio alla fine, rafforzando la sua posizione nel campionato mondiale.

Il nuovo fenomeno della Formula 1 è un italiano: Kimi Antonelli vince anche il Gran Premio di Miami, il terzo consecutivo, e si conferma sempre più leader della classifica Mondiale. Partito dalla pole, il 19enne bolognese ha gestito un’altra gara perfetta, complice ovviamente una Mercedes ancora performante. Il suo compagno di scuderia, George Russell, ha chiuso però solamente in quarta posizione, a testimoniare quanto ci sia della classe di Antonelli anche in questa vittoria. A chiudere il podio le due McLaren di Lando Norris e Oscar Piastri, complice un problema nel finale per Charles Leclerc: il pilota Ferrari ha visto sfumare il podio negli ultimi due giri, chiudendo alla fine sesto dietro anche alla Red Bull di Max Verstappen.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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