Il Gran Premio di Miami si è concluso con un finale ricco di sorprese, mentre Kimi Antonelli ha ottenuto la sua terza vittoria consecutiva, confermando la sua superiorità in questa stagione. La gara ha visto un episodio di caos per la Ferrari negli ultimi giri, senza però influire sulla posizione finale del pilota che ha dominato l’intera corsa. Il circuito del Miami International Autodrome ha ospitato una competizione ricca di colpi di scena e di emozioni intense.

Il Gran Premio di Miami si chiude con un finale ricco di colpi di scena e con la consacrazione definitiva di Kimi Antonelli, protagonista assoluto sul circuito del Miami International Autodrome. Il giovane talento italiano conquista la terza vittoria consecutiva e vola in testa al Mondiale, confermando un dominio sempre più netto in questa fase della stagione. La gara, partita con l’incognita della pioggia e anticipata proprio per evitare il maltempo, ha regalato spettacolo fin dal primo giro. Subito contatti e tensione, con Charles Leclerc bravo a prendere il comando iniziale, prima di subire il ritorno di un aggressivo Antonelli. Alle spalle, Lando Norris si è inserito rapidamente nella lotta, mentre Max Verstappen, coinvolto in un testacoda, è stato costretto a una rimonta furiosa.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Antonelli domina a Miami, terza vittoria consecutiva: caos Ferrari all’ultimo giro

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