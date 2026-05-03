Antonelli a Miami è pole e di nuovo storia

Andrea Kimi Antonelli, diciannovenne emiliano, ha ottenuto ieri la pole position per il Gran Premio di Miami, segnando un risultato che lo mette accanto a campioni del passato come Ayrton Senna e Michael Schumacher. La sua prestazione rappresenta una tappa significativa nella sua carriera e ha attirato l’attenzione degli appassionati di motorsport. La gara si svolgerà nelle prossime ore, con Antonelli pronto a scendere in pista dalla prima posizione.

Andrea Kimi Antonelli ha deciso ieri di scrivere un’ulteriore pagina di storia. Il diciannovenne emiliano conquista la pole per il Gran Premio di Miami ed eguaglia, giovanissimo, campioni come Ayrton Senna e Michael Schumacher. Antonelli, nel Q3 lo strappo su Verstappen. Il pilota della Mercedes, dopo una brutta Sprint, fa rialzare la Scuderia tedesca nelle prove ufficiali. Suo il miglior tempo nel Q1 con Leclerc che finisce a 285 millesimi. Nel Q2 è un velocissimo Verstappen ad avere la meglio, ma nel decisivo Q3 Antonelli decide di volare. Scende sotto l’1:28? e mette alle sue spalle proprio Verstappen. Terzo un buon Leclerc. La dedica ad Alex Zanardi.🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

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L'Italia è tornata! Kimi Antonelli DOMINA il GP della Cina!

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