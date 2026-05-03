Antignano | rischio per la Via Antiniana il muro copre il passato

A Antignano, un nuovo muro di tufo ha coperto parte della storica Via Antiniana, un'antica strada romana. Il cantiere che ha realizzato questa struttura ha portato alla chiusura di un tratto della via, impedendo l’accesso ai resti archeologici sottostanti. La presenza del muro ha sollevato preoccupazioni tra gli esperti e gli abitanti, che si chiedono cosa possa essere stato nascosto o compromesso. La scoperta di eventuali resti sottostanti resta ancora da approfondire.

? Cosa scoprirai Cosa nasconde esattamente il nuovo muro di tufo ad Antignano?. Come può il cantiere aver coperto i resti della Via Antiniana?. Chi deve rispondere del possibile occultamento dei reperti romani?. Quali danni ha causato la nuova struttura alla memoria dell'Arenella?.? In Breve Rete No Box critica la viabilità in via San Gennaro da gennaio 2025.. Il tracciato coincide con l'antica Via Antiniana vicino alla stazione Salvator Rosa.. Reperti in opus reticulatum si trovavano di fronte al Distretto Sanitario Asl Na 1.. L'assessore Laura Lieto è stata interpellata per chiarimenti sulla progettazione del muro.. Ermete Ferraro, coordinatore del Circolo di Napoli dei V.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Antignano: rischio per la Via Antiniana, il muro copre il passato Notizie correlate Leggi anche: Muro pericolante e ponteggio che "copre" le tombe, Cacciotto invoca interventi per il cimitero di Cumia Napoli, allarme da Antignano: “A rischio area di potenziale valore archeologico”Tempo di lettura: 3 minutiNon solo un Sos degrado e sicurezza viabilità, lanciato nei giorni scorsi dalla rete sociale No Box – Diritto alla Città.