Muro pericolante e ponteggio che copre le tombe Cacciotto invoca interventi per il cimitero di Cumia

Il presidente del terzo quartiere, Alessandro Cacciotto, ha segnalato che nel cimitero di Cumia ci sono un muro pericolante e un ponteggio che blocca l’accesso ad alcune tombe. La situazione è stata nuovamente portata all’attenzione pubblica, evidenziando le condizioni di degrado e le difficoltà per i visitatori. Nessun intervento è stato ancora effettuato per risolvere i problemi segnalati.

Muro pericolante e ponteggio che impedisce l'accesso ad alcune tombe. Questa la situazione del cimitero di Cumia denunciata nuovamente dal presidente del terzo Quartiere Alessandro Cacciotto. L'esponente di Fratelli d'Italia invoca interventi da parte del dipartimento comunale competente dopo aver raccolto le lamentele di chi non riesce più a portare i fiori ai propri cari defunti. "Dal 2024 - scrive - a causa delle avverse condizioni meteo, il Cimitero di Cumia è interessato dal crollo di un muro di contenimento e dalla presenza di lamiere a protezione; all'interno invece è stato collocato un lungo ponteggio che impedisce alla gente di accedere ad alcuni loculi.