Animali avvelenati allarme in via Cerquone

Nella zona di via Cerquone a Grottazzolina si sono verificati diversi casi di animali domestici trovati in condizioni sospette dopo aver ingerito sostanze potenzialmente velenose. Le famiglie residenti hanno segnalato la scomparsa di cani e gatti, e alcuni animali sono stati trovati malati o deceduti. Le autorità stanno indagando sulle cause di questi episodi, mentre i residenti chiedono maggiori controlli e sicurezza nella zona.

Casi sospetti di avvelenamenti di cani e gatti, le famiglie di via Cerquone a Grottazzolina sempre più preoccupati. E’ la storia raccontata da un nostro lettore cresciuto in via Cerquone, e purtroppo insieme a lui ci sono altre famiglie della zona che hanno vissuto il medesimo problema, ovvero la perdita di animali domestici, precisamente negli ultimi tre anni sono state riscontrate le morti di tre cani e dodici gatti per presunti avvelenamenti. "Non abbiamo la certezza matematica – racconta il nostro lettore – perché sarebbero necessari esami istologici specifici, da effettuare in istituti specializzati e anche abbastanza costosi, ma sintomi e alcuni ritrovamenti, sono riconducibili ad una sostanza chiamata ‘glicole etilenico’.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Animali avvelenati, allarme in via Cerquone Notizie correlate Leggi anche: Animali avvelenati, allarme nella frazione: decine di carcasse trovate in strada Lupi trovati morti in Abruzzo, si aggrava il bilancio degli animali avvelenati: scoperto anche un nuovo focolaioNel Parco d’Abruzzo aumentano i lupi trovati morti: scoperto anche un nuovo focolaio con più specie coinvolte. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Salsicce sui muretti delle case con cani: scatta l’allarme bocconi avvelenati; Orrore in Kazakistan: randagi uccisi e avvelenati; Strage di lupi nel parco d’Abruzzo, Pichetto Fratin: Uccisione orrenda e grave; Castelpagano, allarme avvelenamenti per i cani: il vademecum del Comune. Animali avvelenati, allarme in via CerquoneNegli ultimi tre anni morti sospette di tre cani e dodici gatti, alcuni residenti hanno anche sporto denuncia ... msn.com Diciotto lupi avvelenati in Abruzzo, associazioni in allarme. Il Wwf chiede controlliUn appello al presidente Mattarella a difesa dei lupi. Perché contro di loro si è scatenato un clima di odio culminato in alcune uccisioni ... dire.it Allarme in Abruzzo per i lupi e altri animali avvelenati. Il WWF denuncia una grave emergenza ambientale, sanitaria e di sicurezza pubblica e chiede indagini rapide e pene severe contro i responsabili. Tutti i dettagli nel nostro articolo. https://www.ondatv.tv/cr - facebook.com facebook